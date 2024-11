D’Angelo: "Il cambio di rotta grazie a Bilò"

Conquistare un risultato positivo a Teramo non è mai cosa banale, tanto più nel contesto di una stagione nella quale gli abruzzesi avevano colto sinora al "Bonolis" 4 vittorie e 2 pareggi in 6 gare. Onore al merito quindi alla Recanatese la quale, se vai a vedere, ha avuto forse la migliore occasione del match con Canonici che, a due passi dalla porta, non è riuscito a concretizzare un "cioccolatino" più unico che raro. Ad offrirglielo, davvero su un piatto d’argento, Massimo D’Angelo, trequartista giallorosso, con il quale analizziamo un risultato, probabilmente alla fine, equo: "Loro forse hanno prodotto qualcosa in più dal punto di vista della mole di gioco e nella ripresa hanno creato due o tre situazioni pericolose, in particolare sul colpo di testa di Galesio su azione di corner. Nel complesso una partita giocata con buoni ritmi, tra due squadre organizzate e credo che al termine il nulla di fatto sia giusto".

Intanto avete lasciato all’Avezzano la leadership di difesa più perforata e per la seconda trasferta consecutiva siete usciti con il clean sheet, un segnale importante.

"L’organizzazione che stiamo acquisendo ci dà sicuramente fiducia per il futuro e abbiamo anche riscattato quanto è successo con l’Isernia. Peccato davvero perché avremmo messo nel carniere 5 punti in 3 gare. Senza rimpianti ulteriori dico che il nostro è un nuovo percorso, come se avessimo ricominciato da zero, immagazzinando, ogni volta, delle certezze, in una strada che, comunque, sappiamo ancora impervia".

Lei ha 34 anni, con una lunga e dignitosissima carriera alle spalle, tutta trascorsa tra C e D. Ha mai vissuto una compilation di "disgrazie" così gravi e ravvicinate come sta capitando alla Recanatese quest’anno?

"Onestamente, in 16-17 anni, una sequenza con questi ritmi non è mai capitata nelle squadre in cui ho militato. Fa parte del gioco e lo abbiamo accettato. Credo che sia una consapevolezza importante quella di non creare alibi. Vale soprattutto per i tanti giovani che abbiamo in organico, ma anche loro si sono scrollati di dosso queste situazioni".

Tre settimane di lavoro con Lorenzo Bilò. Cosa crede abbia apportato di nuovo questo allenatore, apprezzatissimo con i ragazzi ma alla prima esperienza con i seniores?

"Ne ho ricavato una buonissima impressione. È anche difficile trovare una persona preparata tecnicamente, tatticamente ed anche limpida nei rapporti. Lo abbiamo visto a tratti a Senigallia, per 70-80’ contro l’Isernia e per tutta la partita a Teramo. C’è stato un cambiamento di rotta, si vede la crescita dei ragazzi e dico che ha toccato le corde giuste anche con i senatori, in un gruppo particolare come il nostro dove ci sono gli over 30 e moltissimi under".

Domenica arriva il Chieti e per lei, lancianese doc, sarà una sfida particolare.

"Sarà una gara importantissima, per i riflessi di classifica, per il valore dell’avversario, nonostante l’ultimo ko e certamente anche per me che avvertirò puzza di derby. Più di sempre però conterà la squadra".