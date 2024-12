D’Angelo ritrovato: "Non pensavo di tornare così in salute"

La vittoria nel derby ha la firma d’autore di Massimo D’Angelo, 34enne attaccante di lungo corso: la sua mortifera punizione al 90’ è stata un concentrato di tecnica, mestiere e un pizzico di furbizia, con la complicità di Spagna e Mordini che hanno, opportunamente, disorientato il portiere, ma anche di Raparo come racconta lo stesso goleador: "La barriera era ad una distanza nettamente inferiore rispetto ai 9,15 regolamentari, ma per tutto l’arco del match l’arbitro non ha badato a questo aspetto. Marco poi, prima della battuta, si era avvicinato, ipotizzando una soluzione di sinistro che, vista la posizione e la traiettoria ci poteva stare benissimo ma l’ho pregato… di lasciarmi fare". Un exploit personale che è stato anche il coronamento di una sua partita di eccellente livello, a conferma di uno stato di forma invidiabile: "Mi sento bene e non pensavo di tornare così in salute dopo le vicissitudini dell’anno scorso (stagione praticamente saltata ad Altamura per infortunio, ndr). Stavo perdendo anche un po’ di fiducia, ma ho trovato una società disponibile anche a sopportare le mie problematiche. Se sono costretto a saltare qualche allenamento è solo perché ho la necessità di curarmi, prestando un’attenzione particolare ai miei acciacchi". D’accordo nel ritenere che questa sospiratissima vittoria è arrivata proprio nell’occasione in cui avete espresso forse il gioco meno brillante delle ultime uscite casalinghe? "Verissimo ma il calcio non è una scienza esatta. Certo, dovremo analizzare in settimana perché la prestazione non è stata all’altezza delle precedenti. Il gioco comunque, alla fine, paga sempre. Rispetto a qualche settimana fa siamo una squadra più solida: credo che ci abbia anche un po’ penalizzato l’ansia da prestazione e il rincorrere un successo che non arrivava. Il fatto che ci siamo sbloccati non potrà non avere ricadute positive". Mettiamo già nel mirino il match di sabato a Termoli. Si giocherà infatti in anticipo al "Cannarsa" alle 14,30: gara ricca di insidie contro i molisani che seppur ridotti ai minimi termini hanno vinto ad Ascoli e reso la vita durissima alla capolista Samb: "In questo campionato non c’è niente di scontato. Lo stesso Notaresco che è attualmente ultimo, non è certo una compagine allo sbando, anzi. Conosco poi quell’ambiente per esserci stato una decina d’anni fa e ho anche avuto mister Mosconi a San Benedetto. Penso inoltre che potrebbero avere dei nuovi giocatori in settimana. Per tutti questi motivi ci aspetterà una partita complicata e l’unica cosa che posso dire adesso è che non prenderemo l’impegno sottogamba". Domenica speciale infine per Marco Raparo che è stato premiato per la 200esima presenza con la maglia della Recanatese: arrivato, dalla Vis Pesaro, nel 2018, è da tempo una consolidata colonna di questo club, dentro e fuori dal terreno di gioco.