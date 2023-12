"Daniela Corsi nuovo direttore sanitario?. Tra poco capiremo se Ricci è autonomo"

"Cosa ci faceva lo scorso sabato Daniela Corsi, ex direttrice generale dell’Ast 3 al tavolo di comando, al fianco dell’assessore Saltamartini, alla riunione convocata per i direttori di Unità operativa complessa nonché dei medici di famiglia? Non si era dimessa dopo la sentenza del tribunale di Roma che aveva affermato non potesse rivestire quel ruolo?". È quanto si chiede Romano Carancini, consigliere regionale del Pd. "A quale titolo – prosegue – la defenestrata "senza titolo" ha "pontificato" di fronte a una platea incredula nel vedere al tavolo una figura priva di presupposti per rientrare nella direzione dell’azienda, non è dato sapere". Secondo Carancini, Saltamartini si è superato nello sfregio alle regole, mortificando la dignità e il rispetto dei presenti, "costretti ad ascoltare la Corsi senza un perché". "La stessa ex direttrice non ha sentito il dovere del limite della decenza professionale, che le avrebbe imposto di rinunciare al proprio intervento direttivo, restando seduta tra i propri colleghi". Ma c’è dell’altro, secondo Carancini. "Corsi, contravvenendo ai propri doveri nel periodo in cui dirigeva l’Ast 3, ha lasciato passare mesi senza nominare il nuovo direttore sanitario. Molti sostengono che ciò sia avvenuto, con il silenzio complice della giunta regionale, perché quello sarebbe stato il "ruolo di scorta" per la stessa Corsi se il tribunale di Roma l’avesse cancellata dall’elenco ministeriale dei direttori generali di Aziende sanitarie, come in effetti avvenuto. Lo scopriremo presto, anche perché si è insediato Marco Ricci, nuovo direttore generale della Ast 3. Capiremo presto la sua indipendenza, autonomia e personalità, e se sia arrivato qui per ratificare decisioni già prese dagli "amici degli amici": spetta a lui, infatti, nominare il direttore sanitario".