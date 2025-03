Daniela Muzi eletta presidente dell’Auser provinciale

Daniela Muzi (nella foto) è stata eletta nuova presidente dell’Auser provinciale. La nomina è avvenuta nel corso del VII congresso provinciale dell’Auser di Macerata, al ristorante "Villa Anton" di Recanati. Hanno presenziato Daniele Principi, segretario generale Cgil Macerata, e Romina Maccari, segretaria generale Spi Cgil. Dalla relazione introduttiva del presidente provinciale uscente Antonio Marcucci (che non poteva più essere rieletto essendo al termine del secondo mandato) sono emersi dati interessanti relativi all’attività del Filo d’Argento che nel 2024 ha ricevuto ben 3730 telefonate di cui 2710 per servizi di trasporto sociale, 470 per consegna farmaci e generi alimentari a domicilio, 550 per compagnia telefonica. Le chiamate delle donne sono state 2820, mentre quelle degli uomini 910.

Al termine dell’approvazione del documento congressuale finale, è stata eletta Muzi, la quale, dopo aver ringraziato l’assemblea per la fiducia riposta, ha dichiarato che intende portare a termine i progetti già iniziati avvalendosi della preziosa collaborazione dei dirigenti e dei volontari dei circoli del territorio. "Sono loro l’anima e il braccio dell’Auser – ha detto –. Contemporaneamente l’Auser di Macerata cercherà di allargare l’attività di sostegno a favore degli anziani, monitorando, insieme allo Spi Cgil, le possibili azioni di tutela, in un momento storico che vede il progressivo smantellamento dei servizi a favore della sanità privata". Muzi nel 2000 ha superato il concorso per sovrintendenti e successivamente quello per ispettori; nel 2002 ha frequentato il corso di Polizia scientifica a Roma Eur, conseguendo tale specializzazione. È in pensione dall’estate 2023. Dal 2024 fa parte dello Spi di Macerata e del direttivo provinciale dell’Auser.