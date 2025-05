Daniela precaria a 55 anni: "Dal call center ai negozi, ti senti sempre in stallo"

Vivere da precaria a 55 anni. È la storia di Daniela Pacioni di Mogliano che, dopo aver chiuso la sua attività in paese, una merceria, nel 2012, ha lavorato prima in un call center di tour operator e poi in diversi negozi come addetta alle vendite. Ma sempre col medesimo copione: contratti a tempo determinato da rinnovare ogni quattro/sei mesi, licenziamenti se era l’ultima arrivata, Naspi (indennità mensile di disoccupazione). Si è vista superare da giovani apprendisti, nonostante la sua lunga esperienza nel settore e nonostante rientri nelle categorie protette – a causa di una malattia – con i relativi sgravi fiscali per chi la assume. Della serie, la precarietà non risparmia nessuno. Una condizione che può essere vissuta dai ventenni come dagli over 50. Anzi, sempre più spesso a ritrovarsi con i contratti a scadenza sono questi ultimi. "Ho cominciato a lavorare da ragazza – inizia il suo racconto Pacioni –. Avevo 22 anni quando ho rilevato la merceria da una signora; nel tempo ho ingrandito l’attività, vendendo anche capi di abbigliamento e intimo firmato. Per venti anni sono stata al timone del negozio e poi ho deciso di metterlo in vendita per un insieme di difficoltà, tra cui la diffusione capillare dei centri commerciali. Mi sono rivolta alle agenzie interinali cercando come addetta alle vendite o segretaria, ma niente. Ho aspettato qualche anno poi è arrivata la proposta come call center di tour operator a Civitanova. Considerando i chilometri da fare, era più la spesa che l’impresa, ma mi sono adattata, anche per tenermi in "allenamento", fare esperienza, valutare altre opportunità. Era comunque un lavoro precario, così come lo sono stati quelli successivi".

Ad esempio è stata commessa in un’attività nel Fermano. In entrambi i casi, dopo il licenziamento, è scattata la Naspi. Poi ha trovato occupazione per circa tre anni in un negozio al centro commerciale di Corridonia. Infine, l’ultima esperienza, in quello di Piediripa, terminata ieri, dopo undici mesi (non potendo diventare contratto a tempo indeterminato). Nel frattempo, durante la pandemia, nel 2020, è sopraggiunta purtroppo anche una malattia importante. Ora Pacioni sta meglio. "Devo dire che mi sono trovata bene in ognuno di questi posti – precisa –, ma è triste pensare non essere riuscita a trovare ancora qualcosa di stabile. È come sentirsi sempre in stallo, illudersi, non riuscire ad emergere, malgrado i tanti sacrifici fatti. Ho dato l’anima mettendo sempre tutta me stessa nel lavoro, con impegno e dedizione. Non avere nessuna garanzia, trovarsi dall’oggi al domani a casa, pesa psicologicamente, sulle scelte di vita. Una situazione a singhiozzo che non permette di fare programmi. Chi mi prenderà a lavorare nei prossimi anni?". La pensione arriverà tra dodici, ed è questa la domanda che più la preoccupa. "Credo che la difficoltà di essere inseriti per noi over 50 – conclude – dipenda dal sistema, dalla mentalità, dalle scelte politiche dei vari governi. Le manifestazioni non bastano. Non chiedo ovviamente di non far lavorare i giovani, ci mancherebbe. Ma almeno si potrebbe dare un po’ più di fiducia a noi veterani".

l. g.