Daniele saluta "Red": "Le amministrazioni hanno alzato dei muri"

"Durante questi anni ho trovato degli amministratori illuminati, disponibili e consapevoli del valore del ‘Villaggio digitale’, come pure degli ottimi dirigenti scolastici e docenti, rappresentanti e operatori di associazioni e strutture amministrative, attenti e partecipativi. Ma tante volte, come associazione ci siamo trovati di fronte a veri e propri muri, dove Red, la sua rete e progetto veniva considerato uno dei tanti tasselli per dar loro visibilità, senza capirne il valore. Oggi questo rapporto, spesso di tipo "servile" delle associazioni rispetto alle amministrazioni non ha senso, perché con l’iscrizione nel Registro unico nazionale terzo settore hanno acquisito senza dubbio una legittimità rispetto alla loro finalità sociale". È con un po’ di amarezza che Raffaele Daniele, per anni responsabile della sezione di polizia postale di Macerata e presidente di Red (Rete educazione digitale), arrivato ai saluti dopo aver passato la guida dell’associazione, l’8 luglio scorso ad Andrea Foglia, nel ringraziare coloro che hanno sostenuto il progetto si è voluto togliere qualche "sassolino dalla scarpa", sottolineando come non sempre le associazioni del terzo settore trovino la giusta sponda nei Comuni. "Le amministrazioni, senza l’apporto delle associazioni, non sono in grado di realizzare la maggior parte dei progetti rivolti a sociale, cultura e sport – spiega Daniele –. Necessita senz’altro più rispetto tra le parti, senza dimenticare che la dirigenza delle associazioni e tanti operatori svolgono la loro attività come volontari". Red, nata nel 2017 come onlus, ha lo scopo di promuovere l’educazione digitale diffusa, come necessità di sviluppo culturale, sociale ed economico. "Lo sforzo continuo è stato quello di sensibilizzare le istituzioni e il mondo associativo, la necessità di fare rete per raggiungere lo scopo – conclude Daniele –. In questi anni posso dire, siamo riusciti quasi sempre a fare sintesi. La riforma del terzo settore ha influito anche su Red, che nei primi anni di attività si basava solo sul volontariato, ma con il passaggio a promozione sociale ha previsto la possibilità di impiegare soci e non anche come professionisti retribuiti. Il mio invito è ancora a promuovere la rete, perchè solo insieme si può costruire".