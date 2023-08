Daniele Silvestri anima il Varco, stasera Gabbani cerca il bis

Daniele Silvestri ha inaugurato la rassegna FestivalVarco, il nuovo format dell’Azienda Teatri, nato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Civitanova. L’artista ha incantato il pubblico con un live di oltre due ore in cui ripercorre i suoi trent’anni di carriera con brani come Sempre di domenica, Ma che discorsi, Occhi da orientale, La paranza, Salirò e ArgentoVivo, vincitore del premio della critica al Festival di Sanremo 2019. Stasera, a salire sul palco per il secondo appuntamento ecco Francesco Gabbani, con il suo nuovo show "Ci vuole un fiore tour" che prende il nome dal programma andato in onda su Raiuno ad aprile. "Con questo spettacolo – spiega Gabbani – vorrei provare a sensibilizzare il pubblico sulle tematiche legate all’ambiente attraverso la musica". A chiudere la rassegna, nella serata di sabato, sarà Al Bano, con una performance che ripercorrerà i suoi più grandi successi a partire da Felicità, Nostalgia canaglia, E’ la mia vita, Nel sole, sino a quelli più recenti. Lo spettacolo di Gabbani è organizzato da Eclissi Eventi, quello di Al Bano da Futura Unisce. I biglietti sono disponibili su TicketOne e Ciaotickets e sarà possibile acquistarli, alla biglietteria del Varco, lato mare, dalle 18. Inoltre oggi dalle 17.30 alle 19.30 all’Ufficio Iat di piazza XX Settembre; domani dalle 17.30 alle 19.30 al teatro Annibal Caro e sabato dalle 10 alle 12 all’Ufficio Iat.