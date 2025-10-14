Danneggia un’auto e fugge. Le telecamere lo inguaiano

Danneggia un’auto in sosta e scappa: individuato e rintracciato dagli agenti della polizia locale. Il fatto risale al mese scorso quando una donna che vive in città si è presentata al comando della polizia locale di Macerata per segnalare un grave danneggiamento subito al proprio veicolo, che si trovava regolarmente parcheggiato in via De Nicola. Secondo quanto riferito dalla donna, l’auto era stata urtata da un altro veicolo in transito, che si era poi allontanato senza fermarsi, facendo perdere le proprie tracce in direzione Macerata.

Così sono scattate le indagini da parte della polizia locale, che ha proceduto all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza comunali di Macerata e Montecassiano, lungo la probabile direttrice di fuga. Le indagini hanno permesso di individuare un veicolo di colore bianco, visibilmente danneggiato, in transito verso il centro di Macerata. Le immagini hanno quindi consentito di risalire con precisione alla targa del mezzo e, di conseguenza, al proprietario. Convocato al comando, l’uomo – uno straniero – ha ammesso le proprie responsabilità.

Il comandante Danilo Doria, insieme al personale coinvolto nell’operazione, ha provveduto a contattare la donna per informarla degli esiti positivi delle indagini. La proprietaria dell’auto danneggiata non ha potuto fare altro che ringraziare la polizia locale. "Negli ultimi anni – sottolinea Doria –, l’impiego sempre più diffuso di sistemi di videosorveglianza ha rappresentato un elemento fondamentale per il rafforzamento della sicurezza urbana, un fattore che, unito alla conoscenza territoriale delle pattuglie impiegate nei controlli e alla capacità del personale della centrale operativa oramai allenata a individuare piccoli particolari sulle immagini, porta alla risoluzione dei casi. Le telecamere installate nei punti strategici della città non solo svolgono una funzione deterrente nei confronti dei comportamenti illeciti, ma si rivelano spesso strumenti decisivi per l’identificazione dei responsabili di reati e atti vandalici".