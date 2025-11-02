Danneggiamenti, molestie e bravate. I negozi chiusi per Halloween

I festeggiamenti di Halloween hanno provocato un grosso malumore tra i commercianti di Porto Recanati, esasperati dalle continue incursioni di bambini intenti a fare "dolcetto o scherzetto" per il paese. Tant’è che alcuni esercenti hanno deciso di chiudere il proprio negozio in anticipo, in segno di protesta.

Il caso è scoppiato venerdì a Porto Recanati, nel giorno in cui ricorre la festa americana di Halloween. Nel pomeriggio il Comune ha chiuso al traffico una porzione di corso Matteotti, perché era prevista una festa in maschera all’altezza della palestra Diaz. Ma diversi commercianti del centro non hanno apprezzato la scelta di far scattare l’isola pedonale nella via principale del paese. E per questo, alcuni hanno deciso di non aprire il negozio per le restanti ore pomeridiane. La polemica è esplosa sulla chat WhatsApp degli esercenti del paese, dove è venuto fuori che l’anno prima dei ragazzini non si erano limitati ad andare in giro ripetendo la formula "dolcetto o scherzetto", per chiedere caramelle e cioccolatini vari, ma avevano anche terrorizzato le commesse con bravate di cattivo gusto. Qualcun altro, invece, ha raccontato che la vetrina del suo locale era stata sfasciata e quindi quest’anno ha preferito tenere abbassata la saracinesca durante la festa, in modo da evitare nuovi danni.

Tuttavia c’è pure chi è rimasto insoddisfatto perché anche domenica scorsa era stato chiuso al traffico corso Matteotti, da mattina a sera, per permettere lo svolgimento di un mercatino a tema sulla zucca. Intanto, da quanto si apprende, l’amministrazione comunale del sindaco Andrea Michelini ha convocato il gruppo dei commercianti per un incontro che si terrà la prossima settimana in municipio. Al momento gli esercenti non sanno quale sarà l’ordine del giorno, ma il sospetto è che si parlerà delle iniziative da organizzare per le festività natalizie.

Giorgio Giannaccini