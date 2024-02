Danneggiano gli addobbi da Natale. Tre ragazzi identificati e denunciati

Per ammazzare la noia di un sabato sera invernale, si erano accaniti contro gli arredi natalizi in centro a Monte San Giusto. Ma con le indagini dei carabinieri è stato possibile identificare e denunciare i tre vandali: si tratta di tre ragazzi della zona. Gli episodi di danneggiamento erano avvenuti la notte del 16 dicembre scorso. Nella piazzetta Donatore del Sangue, qualcuno aveva rotto completamente una bolla di plastica che era stata sistemata come copertura di tavoli e sedie del bar La Pineta. Non ancora soddisfatti della loro impresa, gli ignoti si erano anche accaniti contro sei alberi di Natale che la Pro loco comunale aveva sistemato per abbellire via Cristoforo Colombo, causando un danno economico di circa mille euro e soprattutto una grande amarezza, per la tristezza di quel gesto. Dopo aver ricevuto la denuncia, i carabinieri avevano deciso di andare fino in fondo alla vicenda, per risalire ai responsabili di questi comportamenti vergognosi. E alla fine delle indagini, i militari sono riusciti a dare un nome ai tre autori della bravata.

Si tratterebbe di tre ventenni del posto, due italiani e un macedone, ai quali i carabinieri sono arrivati attraverso una paziente e accurata analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza installati nel centro di Monte San Giusto. Nessun movente avrebbe spinto i tre vandali. Dopo aver passato il sabato sera insieme, i tre non avrebbero trovato nulla di meglio da fare che divertirsi rompendo quello che gli capitava sotto mano, prendendosela con gli arredi sistemati per Natale tra piazze e vie del paese. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno rintracciato i tre ventenni e li hanno denunciati per il reato di danneggiamento aggravato. Del loro sabato sera di noia distruttiva ora dovranno rispondere davanti al tribunale.