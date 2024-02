Danneggiata recinzione della pista ciclabile

È stata già danneggiata la recinzione stata a protezione dell’area della pista ciclabile del fiume Chienti, un intervento necessario per impedire ai cittadini di sconfinare nelle aree che sono state classificate come pericolose per la presenza di inquinanti cancerogeni nel terreno. È costato quasi 80.000 euro, pagato dal Comune, il recinto che si estende per tutta la lunghezza del percorso ciclabile, ma qualcuno è già entrato in azione con le cesoie e ne ha squarciato alcuni tratti. Una situazione segnalata da cittadini che frequentano quella zona per passeggiare o pedalare e che hanno denunciato non solo le azioni vandaliche ma anche la sporcizia che si incontra al lati della pista e che non viene rimossa.