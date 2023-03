Danni a un cavo, problemi internet in diverse località

Disagi importanti e problemi per uffici e lavoratori da casa dovuti alla mancanza della linea internet in quasi tutto il territorio riguardante il prefisso telefonico 0737. Le prime avvisaglie di un problema nella rete sono state riscontrate nella mattinata di giovedì da alcuni cittadini nel quartiere di Fonte San Venanzio proprio a Camerino, ma è nel primo mattino di ieri che le linee internet dei cellulari e delle reti wireless collegate a un operatore hanno avuto un blocco quasi totale. Dalle prime ricostruzioni la causa sarebbe un danno a dei cavi riguardanti la linea al cantiere della nuova strada Pedemontana nel tratto di Castelraimondo. Altri operatori che viaggiano su linee differenti hanno continuato a funzionare ma i disagi sono stati molti, soprattutto durante gli orari lavorativi. Alcune filiali di banca e altri uffici o sportelli hanno chiuso e riscontrate le difficoltà del caso anche gli uffici comunali a Matelica si sono fermati. Tutta la zona dell’entroterra è rimasta dunque isolata dalle reti web ma chi si appoggiava a linee differenti è riuscito a continuare l’attività come l’Università di Camerino. Il sindaco di Monte San Martino, Matteo Pompei, ha scritto: "Mi è stato comunicato che c’è stato un importante guasto alla linea principale, fuori dal territorio comunale, e che stanno cercando di risolverlo".