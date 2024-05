Danni ai denti, clinica risarcirà il paziente

Un montegiorgese sarà risarcito da una clinica odontoiatrica di Civitanova, per i problemi avuti in seguito a un intervento con il quale gli erano stati tolti i denti. Lo ha deciso il tribunale di Macerata, condannando la Dental Salus a ripagarlo con 26mila euro più gli interessi.

La vicenda era iniziata a maggio del 2020 quando l’uomo, un 58enne di Montegiorgio, si era presentato alla clinica per delle cure. La soluzione che gli era stata prospettata era stata la rimozione di tutti i denti, per impiantare cinque viti nell’arcata superiore e quattro in quella inferiore. Lui aveva accettato, ma l’intervento non era andato per niente bene: due impianti non si erano integrati, e nel 2022 il paziente era stato operato di nuovo per due volte.

Al terzo appuntamento non si era presentato più, interrompendo i rapporti con la clinica, si era rivolto ad altri dentisti e, assistito dall’avvocato Diego Perrone, aveva fatto causa civile alla Dental Salus, chiedendo il risarcimento del danno.

Per chiarire se ci fossero state condotte colpose, il giudice Umberto Rana aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale erano emersi, come si legge nella sentenza, "difetti diagnostici, terapeutici e di gestione delle complicanze cliniche", e questi "avevano minato la garanzia di successo della riabilitazione implanto-protesica. I sanitari della Dental Salus non si sono attenuti alle linee guida del settore". Infatti, sarebbe stato necessario "prevedere un impianto protesico pianificato, prima di procedere alle estrazioni dentarie mascellari e alla chirurgia implantare; dovevano essere programmati la localizzazione, il numero, la posizione e la tipologia degli impianti da inserire e realizzate guide chirurgiche finalizzate al controllo del posizionamento implantare". Ritenendo dunque che ci fosse un nesso causale "tra l’errato approccio diagnostico e terapeutico e i danni riscontrati", il giudice ha condannato la clinica a risarcire il paziente.

Calcolando i danni subiti e le spese per tentare di recuperare i denti, il tribunale di Macerata ha calcolato un risarcimento di 24.681 euro a carico della Dental Salus. La clinica per altro, difesa dall’avvocato Ilaria De Luca, potrà fare appello. Nel processo di primo grado, i responsabili avevano assicurato che il paziente era stato informato dei rischi, che l’intervento era riuscito e che poi il paziente aveva scelto di abbandonare il percorso terapeutico previsto per lui.