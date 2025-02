Danni al triage e botte agli infermieri. Trentenne finisce davanti al giudice

Dà in escandescenze al pronto soccorso, danneggia la porta del triage e poi aggredisce gli infermieri, colpendoli con calci e pugni. Poi minaccia la guardia giurata e gli agenti del commissariato di polizia: "come mi togliete le manette vi faccio saltare per aria". Era arrivato all’ospedale per andare dalla sua fidanzata, che al personale medico aveva riferito di essere stata aggredita poco prima, in un ristorante, dal compagno. Sotto accusa un trentenne civitanovese per danneggiamento, lesioni personali, interruzione di servizio pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti erano avvenuti il 3 settembre 2022, alle 20.35, quando gli agenti erano intervenuti al pronto soccorso di Civitanova Alta. Lì il trentenne, secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, in evidente stato di agitazione avrebbe forzato e danneggiato prima la porta del triage e poi aggredito alcuni sanitari poiché voleva vedere la sua ragazza, che poco prima era stata trasportata al pronto soccorso dal 118 e aveva riferito di essere stata strattonata e aggredita dal suo fidanzato durante un litigio. Dopo che gli era stato negato l’accesso, il 30enne avrebbe forzato e danneggiato la porta d’ingresso automatica in modo da comprometterne l’uso e si sarebbe introdotto all’interno della sala triage, interrompendo il lavoro dei sanitari, pretendendo di parlare con la propria compagna. A seguito di tale rifiuto, l’uomo avrebbe iniziato ad insultare e minacciare gli infermieri per poi colpirne uno con un pugno al volto ed un calcio al bacino. Immediatamente era stato allontanato dal triage da alcuni sanitari che avevano cercato di bloccarlo e di portarlo all’esterno ma durante il tragitto l’uomo avrebbe continuato a sferrare calci e pugni nei confronti di due infermieri. Era poi intervenuto anche la guardia giurata in servizio all’ospedale, che sarebbe stato colpito con dei calci e sarebbe stato minacciato: "Ti troverò e ti ucciderò sotterrandoti". L’uomo si sarebbe scagliato di nuovo contro un infermiere. Poi, alla vista degli agenti di polizia, avrebbe cominciato ad inveire, con fare minaccioso ed intimidatorio: "Tanto le vostre facce me le ricordo". Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza predibattimentale, davanti al giudice Domenico Potetti, che ha disposto la prosecuzione del giudizio. L’uomo è difeso dall’avvocato Simone Santoro, ieri sostituito da Vanni Vecchioli.

Chiara Marinelli