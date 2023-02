Danni alla panchina di San Valentino: "Questa è un’offesa"

Dei vandali sono entrati in azione l’altra notte, rubando una quindicina di palloncini e danneggiando la panchina degli innamorati, che era stata sistemata in piazza della Vecchia Pescheria a Porto Recanati, in occasione della festa di San Valentino. A segnalarlo è stato il comitato di quartiere Castennou, promotrice dell’iniziativa svolta martedì pomeriggio nel parco, dove diverse coppie si erano recate per poi farsi fotografare sedute nella panchina decorata a tema. Ma, ieri mattina, alcuni residenti si sono accorti del raid dei teppisti, probabilmente giovanissimi, che hanno arraffato e strappato i palloncini. "Questo post non avremmo voluto scriverlo ma dobbiamo farlo perché certe condotte ci offendono, ed offendono chi il senso civico ce l’ha – ha scritto il comitato di quartiere Castennou sulla propria pagina Facebook –. Sono stati portati via tutti i palloncini a forma di cuore e non lasceremo correre visto che l’area è interessata dalle telecamere".