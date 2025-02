Danni all’auto dell’ex della figlia. Nei guai 56enne cingolano

Non avrebbe preso affatto bene la fine della storia d’amore di sua figlia e, a distanza di tempo, avrebbe danneggiato l’automobile dell’ex fidanzato di lei: per questo è stato denunciato dai carabinieri un 56enne di Cingoli. L’episodio era avvenuto lo scorso settembre. A denunciare i fatti, avvenuti a Treia, era stato un 32enne del posto che si era ritrovato con la vettura danneggiata: l’auto era parcheggiata nel piazzale che si trova davanti all’azienda dove lavora. Così l’uomo aveva deciso di sporgere denuncia ai carabinieri ed erano state avviate le indagini da parte dei militari dell’Arma di Treia. Gli accertamenti svolti hanno consentito ai carabinieri, nei giorni scorsi, di dare un volto e un nome al danneggiatore. Si tratta di un uomo di 56 anni, di Cingoli, papà della ragazza con la quale, cinque anni prima, il 32enne aveva avuto una relazione sentimentale poi terminata. Secondo quanto è emerso dalle indagini svolte dai carabinieri, ci sarebbe proprio la fine di quella storia d’amore dietro il gesto del papà che, evidentemente, ha pensato bene di sfogare tutta la sua rabbia e il suo rancore contro l’automobile parcheggiata dell’ex fidanzato di sua figlia. Alla fine, il 56enne è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato. Chiara Marinelli