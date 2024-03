Danni all’insegna del ristorante. Il responsabile confessa tutto

Ha capito di aver commesso una sciocchezza e si è presentato confessando la sua colpa e dicendosi pronto a riparare il danno. Si conclude così positivamente la vicenda dell’atto vandalico che nella notte di sabato scorso ha subito il titolare del ristorante "La Torre Antica" con l’insegna luminosa esterna in legno e plexiglass messa fuori uso. Il ristorante è posto all’interno dei giardini pubblici, in pieno centro storico, luogo frequentato di notte da giovani che, a volte, si lasciano andare a gesti un po’ esuberanti. Il danno aveva mandato su tutte le furie i gestori del locale a conduzione familiare che, esasperati, hanno sporto denuncia alla locale stazione dei Carabinieri, dopo aver soprasseduto ad altri atti di vandalismo non solo verso gli arredi esterni al locale ma anche contro il verde dei giardini. L’autore di quella bravata ha avvertito in cuor suo di aver esagerato e si è presentato dai gestori del locale chiedendo scusa e rendendosi pronto a risarcire il danno arrecato. La denuncia naturalmente è stata ritirata e la storia – hanno detto gli interessati – finisce qui, soddisfatti di questa conclusione che porta serenità in tutti i protagonisti.