Danni allo stadio appena rifatto: "Comportamenti inaccettabili, chi ha sbagliato deve pagare"

Tengono banco lo squarcio sulla nuova pista di atletica, davanti alla curva della Maceratese, e il seggiolino distrutto da un petardo nella parte della gradinata dove c’erano i tifosi dell’Ancona. I danni – alla struttura appena ristrutturata – sono stati fatti durante il derby di domenica scorsa all’Helvia Recina di Macerata. "I danni – scrive Fabrizio Giorgi, da una vita nel mondo dell’atletica – li deve pagare chi li ha fatti. Nessuno parla delle telecamere che ci dovrebbero essere, nessuno parla che queste persone non devono più entrare in un impianto pubblico, nessuno parla dei costi che tutti ogni domenica ci accolliamo per le forze di pubblica sicurezza, nessuno parla del disagio per la città quando c’è una partita, nessuno parla del fatto che tolti questi soliti noti si potrebbe riandare allo stadio come quando eravamo giovani perché la partita è una festa non una guerra, nessuno parla di un provvedimento esemplare per la Maceratese e l’Ancona come diverse partite a porte chiuse perché così si darebbe un segnale di svolta vero". Si lascia andare ad altre considerazioni lo sportivo e tifoso Alessandro Tifi. "Il danno causato alla pista – scrive – è stato fatto con il lancio di una bomba carta, che è riuscita a lacerare il manto e a rompere il massetto sottostante, tanta la sua potenza. A parte il danno grave, e se fosse stato colpito qualcuno? Ma è ancora possibile tollerare questi atti o trattarli con buonismo o pressapochismo? Se è ancora possibile leggere ogni lunedi di scontri, danneggiamenti, a volte feriti o peggio, dovuti a questi "tifosi" facinorosi e trattarli come se sia una cosa dovuta o scontata. Ma se io fuori dal contesto sportivo/calcio, lanciassi una bomba carta per strada, che conseguenze avrei?". Tifi auspica una presa di posizione degli altri tifosi. "Chi compie questi gesti deve essere punito come la gravità che questi atti richiedono. Gli altri tifosi devono distaccarsi con forza e determinazione da questi soggetti, e non eleggerli ad eroi o berci una birra insieme vantandosi dell’accaduto, le società devono distaccarsi e combattere questi soggetti". Tifi fa un parallelismo con la pallavolo. "Giorni fa durante una partita di pallavolo, con circa mille spettatori, niente forze di polizia, niente scorte alle tifoserie, un tifoso – ricorda – si è rivolto all’opposta tifoseria facendo il gesto dell’ombrello ed è stato subito ripreso e redarguito dagli altri, qua parliamo di gente che tira bombe carta e la passa liscia". "Invece – scrive Giorgi – prevale il solito buonismo e continuiamo noi cittadini a pagare le spese per questi comportamenti incivili. Lo scorso anno la Maceratese è stata sanzionata due volte perché i suoi tifosi hanno gettato fumogeni in campo e a Urbino a rifondere le spese per aver rovinato una pista di atletica appena terminata. Una volta si diceva che un errore sarebbe stato perdonato, due già si starebbe al limite ma tre non è possibile accettarlo".