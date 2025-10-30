"Danni allo stadio, chi sbaglia paga. Ma non si punisca tutto il calcio"

"Chi ha sbagliato è giusto che paghi, ma non si può punire tutto il mondo del calcio. La Maceratese e l’atletica possono convivere tranquillamente all’Helvia Recina". È la posizione di Ulisse Gentilozzi, presidente della Polisportiva Acli e tifosissimo della Rata. Gentilozzi interviene dopo i danni alla pista d’atletica e alla tribuna dello stadio (appena rifatte), provocati domenica scorsa dall’esplosione di alcune bombe carta durante il derby con l’Ancona. Sul fatto erano intervenuti anche Fabrizio Giorgi (da una vita nel mondo dell’atletica) e il tifoso Alessandro Tifi, che hanno invocato la linea dura. "Da tifoso accanito della Maceratese – dice Gentilozzi –, sono d’accordo con Giorgi e Tifi: chi ha sbagliato va punito, ma non possono pagare tutti quelli che seguono il calcio. Servono controlli: a me tolgono anche la bottiglietta d’acqua e l’ombrello quando vado allo stadio, quindi non capisco come possano entrare delle bombe carta. A me piace sia il calcio che l’atletica, non possiamo litigare tra noi. I due sport possono convivere tranquillamente. Forse sarebbe stato meglio se anche a Macerata avessero fatto un impianto solo per l’atletica come avvenuto in altre città, ma ormai la situazione è questa e si deve andare avanti insieme. Ricordiamoci, poi, che la pista d’atletica in passato è stata danneggiata (poco dopo i lavori) anche dai pellegrini della Macerata-Loreto)".