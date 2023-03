Danni dall’alluvione, il risarcimento dalla Regione

Le famiglie e le imprese di Porto Recanati che hanno riportato danneggiamenti alle proprie auto o ai propri ai furgoni a causa dall’alluvione, avvenuta a settembre scorso, potranno fare domanda alla Regione per chiedere il risarcimento dei danni. Proprio per questo motivo, l’ente comunale ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso pubblico. "Con decreto del dirigente della Protezione civile e sicurezza del territorio, è stato approvato il presente intervento finalizzato alla concessione di un contributo straordinario una tantum a fondo perduto riconosciuto dalla Regione Marche, in relazione alla crisi generata dagli eventi metereologici del settembre 2022 – si legge nell’atto –. Le domande devono pervenire dalle 9 del 21 marzo alle 12 del 21 aprile, esclusivamente tramite la piattaforma regionale collegandosi al link (https:alluvione2022.regione.marche.it). Per effettuare l’autenticazione utilizzare esclusivamente Spid, Cie o Cns. Al fine della presentazione della domanda e per ottenere le informazioni necessarie relative a referenti regionali, atti, modalità, criteri e faq, collegarsi al link (https:www.regione.marche.itEntra-in-RegioneAlluvione-2022Contributouna-tantum-auto-e-furgoni)".