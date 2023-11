Danni del maltempo, sos alla Regione

"Chiediamo un intervento della Regione per la parte del litorale erosa, perché siamo in una situazione davvero critica che interessa la zona nord e sud di Porto Recanati". È preoccupato e non poco il sindaco Andrea Michelini per via dei danni arrecati dal forte maltempo, scoppiato tra lunedì e ieri, che ha visto continue mareggiate e raffiche di vento. Per questo si sono mossi i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, diretti dal coordinatore Lucio Di Salvio, che con due mezzi hanno perlustrato tutta la costa.

E i problemi principali si sono registrati nelle foci dei due fiumi, Musone e Potenza, con l’acqua che era salita fino al livello del rosso, e cioè quello di emergenza. Ma come se non bastasse, la furia del mare ha inghiottito anche diversi tratti di spiaggia. "La nostra richiesta alla Regione è di capire quali saranno i tempi per iniziare i lavori di difesa della costa, a Scossicci – spiega Michelini -. Infatti, sebbene ci sono già i nove milioni per il tratto nord, stiamo aspettando la delibera di giunta regionale per avere l’ok e procedere con il primo stralcio dell’intervento. Non so quanto potremo attendere, perché col passare del tempo l’erosione si fa sempre più grave".

Il primo cittadino portorecanatese spiega così le criticità. "Con la mareggiata si è gravemente danneggiato il pennello di scogli che sta sulla foce del Potenza – riprende Michelini –. Purtroppo, ciò fa sì che il mare risucchi la spiaggia che si trova fra i tre chalet Acapulco, Oasi e Il Ritorno di Guerrina & Domenico. Però l’erosione si sta verificando pure lungo la sponda del Potenza, arrivando quasi alla ciclovia. Mentre nel litorale più a nord, tra la pescheria e il fosso della Fiumarella, si è formata una fossa. A Scossicci, invece, la foce del Musone si era otturata a causa della sabbia e l’acqua era arrivata al livello del rosso. Dopo, insieme al Comune di Numana, siamo intervenuti con una ruspa riuscendo a riaprirla. Sempre ieri pomeriggio, i tecnici regionali hanno svolto con noi un sopralluogo sulla costa, nei tre punti critici. Oltre a me, c’erano l’assessore Lorenzo Riccetti e il consigliere comunale Gianluigi Serena".

Giorgio Giannaccini