Danni e oscenità, quattro sotto accusa

Accusati di aver danneggiato con un estintore una telecamera di videosorveglianza nel parcheggio multipiano Matteotti e una cassetta in acciaio, di aver appiccato due fuochi e imbrattato le pareti della struttura di Tolentino, sono sotto processo Fosco Sileoni, 50 anni, Francesco Mataj, 25 anni, Steven Emiliozzi, 25 anni, e Alessandro Clementi, 22 anni, per i reati di danneggiamento e imbrattamento in concorso. Uno di loro, Sileoni, che avrebbe mostrato i genitali, deve rispondere anche del reato di atti osceni in luogo pubblico. I fatti sarebero avvenuti tra il 13 e il 14 dicembre 2020. Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal pm Francesca D’Arienzo, Sileoni, davanti a dei ragazzini minorenni, avrebbe mostrato i genitali alle telecamere di videosorveglianza del parcheggio. Poi lui, Mataj, Emiliozzi e Clemente avrebbero danneggiato irrimediabilmente una telecamera con un estintore, svuotandolo poi del tutto. Sempre secondo l’accusa, avrebbero danneggiato una cassetta in acciaio nella quale era riposto il nastro anti-incendio, appiccando due fuochi che avevano annerito le pareti. E infine avrebbero imbrattato con materiale indelebile le pareti, con scritte e murales. Ieri mattina in tribunal la prima udienza del processo, che è stato rinviato al 16 ottobre. Gli imputati potrano dare la loro versione e respingere le accuse.

Chiara Marinelli