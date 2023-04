"Danni, marciapiede ancora più pericoloso"

Dal pavimento di un marciapiede in viale Vittorio Veneto, a Tolentino, sono saltati i mattoni. Da tempo. Ma non sono mai stati sistemati. E, da quando sono iniziati i lavori dall’altra parte, il passaggio è diventato obbligato con i conseguenti disagi per i pedoni. Ancor più per mamme con i passeggini e persone in carrozzina. A fare la segnalazione è l’avvocato Massimo Gesuelli, avvocato, amministratore di condominio e residente nel quartiere, che lancia un appello affinché questo piccolo tratto possa essere sistemato. "Viale Vittorio Veneto è tra le zone più colpite dal terremoto in città – spiega Gesuelli –. Dopo il sisma, la situazione delle strade è peggiorata, soprattutto per le buche. Ma, se ad esempio i cambi continui di viabilità non sono evitabili perché, giustamente, procedono i lavori di ricostruzione, il resto si potrebbe evitare. E questo tratto di marciapiede, che crea disagi a chi passa a piedi, alla luce anche del restringimento della carreggiata per i lavori dall’altro lato, potrebbe essere sistemato in poco tempo. È una sistemazione piuttosto semplice, e la aspettiamo da almeno sette anni. Diventa sempre più pericoloso, in particolare per chi ha una certa età".