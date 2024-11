Danni per il vento, lavori all’Anffas. Oggi nuova allerta meteo

Lavori in corso alla Casa nel cuore dell’Anffas Sibillini, a Pian di Pieca (San Ginesio), dopo i danni ingenti causati dal maltempo. Le raffiche, nella notte tra martedì e mercoledì, avevano scoperchiato parte del tetto, con la guaina e le tegole, e un pezzo dell’intercapedine. I coppi volati via avevano danneggiato la serra con i pannelli, il negozietto e lo spazio per i ragazzi. Ieri la ditta che aveva effettuato i lavori ha messo in sicurezza la copertura anche per evitare che, con un’eventuale pioggia, possa infiltrarsi l’acqua all’interno; la prossima settimana gli operai torneranno per completare l’intervento e ripristinare le tegole. È in corso la conta dei danni. Intanto dovrebbe riprendere l’attività dell’Anffas con i ragazzi. La speranza è che oggi non si registrino altri disagi; la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta gialla per i temporali e quella arancione per il vento nelle aree interne, come ad esempio a San Ginesio, San Severino, Sarnano, Cingoli, Camerino e la zona montana.

Piogge diffuse nella prima parte della giornata e limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 1200 metri, secondo i dati della Protezione civile. E il vento non sembra placarsi con la previsione di "raffiche fino a tempesta violenta nelle zone alto collinari e montane". Da domani invece dovrebbe tornare il sole.