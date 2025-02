Danni per l’alluvione del 2023. Stanziati oltre tredici milioni

Con un’ordinanza emessa dal commissario straordinario Fabrizio Curcio, sono stati erogati oltre 13 milioni di euro per gli interventi segnalati dai Comuni e dalle Province nell’alluvione del maggio 2023, principalmente sulla viabilità, sui corsi d’acqua minori e per la sistemazione dei dissesti. Tra i Comuni che beneficiano dei finanziamenti stanziati, sia direttamente o per interventi delle Province, sono ci sono anche Macerata, Corridonia, Mogliano, Monte San Giusto, Tolentino, Pollenza, Urbisaglia, Castelraimondo, Camerino, Loro Piceno, San Ginesio, Matelica, San Severino, Caldarola, Belforte del Chienti, Petriolo, Treia, Cingoli, Gualdo, Sant’Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Sefro, Valfornace, Monte San Martino, Gagliole, Fiastra e Colmurano. "Chiedendo di dedicare un’ordinanza per il nostro territorio abbiamo sbloccato l’erogazione di queste risorse, necessarie per dare risposte alle comunità che hanno affrontato difficoltà a causa dell’alluvione e per le imprese che hanno operato negli interventi di ripristino – ha commentato il presidente della Regione Francesco Acquaroli –. Ringrazio il commissario Curcio per la disponibilità e l’ingegner Stefano Babini e la struttura che hanno lavorato per accelerare l’erogazione di questi fondi permettendo ai Comuni di procedere sia al pagamento delle imprese che hanno eseguito gli interventi di somma urgenza nel 2023 che alla progettazione e realizzazione delle altre opere".