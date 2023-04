Danno all’acquedotto risolto, tornano a riempirsi i rubinetti

È tornata a scorrere l’acqua dai rubinetti in diverse frazioni di Fiastra, Camerino, Valfornace e Muccia. Giovedì sera, intorno alle 22, il maltempo non ha fermato gli operai della ditta, ed è stata ultimata la riparazione del guasto all’acquedotto dell’Acquasanta, a Fiastra, che si era verificato domenica, giorno di Pasqua. Dopo cinque giorni di disagi per abitazioni e attività produttive con allevamenti, e le spole delle autobotti, l’allarme è rientrato. "L’attuale portata è più elevata di prima e il servizio di erogazione dell’acqua è in fase di normalizzazione", ha informato ad esempio ieri il Comune di Camerino. La difficoltà principale per la ditta incaricata è stata superara la frana (con circa dieci metri di roccia) per arrivare al punto di rottura, in una zona non accessibile, impervia, e iniziare quindi a riparare il guasto. Agriturismi e aziende agricole possono tirare un sospiro di sollievo, perché hanno evitato che la carenza di acqua potesse ripetersi in vista di questo weekend, dopo il precedente di Pasqua e Pasquetta. Alcuni allevatori avevano suggerito di cominciare a fare seria prevenzione. L’acquedotto dell’Acquasanta (gestito dalla società Valli Varanensi) "è abbastanza datato ed è un vero peccato, considerando la siccità degli ultimi anni, perdere acqua in questo modo", avevano spiegato. La rottura di domenica, infatti, ha causato una notevole fuoriuscita di acqua.