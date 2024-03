Dante e il legame con le Marche. C’è una pergamena a San Ginesio

Cresce il numero di documenti che confermano la presenza nelle Marche di Jacopo Alighieri, figlio del poeta, e che rendono sempre più probabile un soggiorno dell’autore della Commedia nella regione. Ipotesi suggestiva e affascinante che gli autori Rita Monaldi e Francesco Sorti nel loro ultimo libro Dante di Shakespeare III. Come è duro calle (Solferino) rilanciano, dopo aver riscoperto due pergamene, custodite nell’archivio di Stato di Fermo, che testimoniano i rapporti tra Jacopo Alighieri, uno dei due figli maschi nati dal matrimonio di Dante Alighieri con Gemma Donati, e il comune di Fermo. Il figlio del poeta figura in due pergamene del 1306 e 1325 come syndicus (cioè procuratore) della città in alcuni trattati politico-diplomatici tra Fermo e altri comuni marchigiani.

La pergamena del 1306, in particolare, riguarda il pagamento di alcuni danni per una guerra svoltasi tra Fermo e le comunità di San Ginesio, Camerino e Potenza Picena. L’atto si svolge a Corridonia (allora si chiamava Montolmo) e il figlio di Dante in qualità di procuratore fermano partecipa alla stipula in compagnia di una serie di personaggi di spicco della scena politica marchigiana di allora. L’accordo viene stipulato in casa di Gentile di Amoroso, strettamente legato alla potente famiglia feudale dei Da Mogliano. Ma al servizio dei Da Mogliano, come si legge nel libro di Monaldi e Sorti, c‘erano anche i compagni di attività politica di Dante a Firenze, subito prima dell’esilio: in particolare un certo Gentile di Gualterone da Fermo, che sedeva con Dante nell’assemblea cittadina detta Consiglio dei Cento. Gentile era ‘accolito’ (una sorta di assistente) del capitano del Popolo di Firenze, anche lui marchigiano, Atto di Ugo di Cornalto (oggi Corinaldo). Questo collegamento concreto ha permesso agli autori di affermare che lo Jacopo citato nelle pergamene di Fermo è effettivamente il figlio del poeta, non un semplice omonimo, e che i suoi contatti nelle Marche erano dovuti alle conoscenze politiche del padre. Adesso Monaldi e Sorti hanno individuato una terza pergamena, custodita nell’archivio del Comune di San Ginesio, che completa e conferma il quadro.

Il documento è datato 1306 come la pergamena di Corridonia. Poiché tra Fermo e San Ginesio guerre e discordie parevano inarrestabili, due rappresentanti pontifici, la Marca era allora sotto il dominio dello Stato della Chiesa, decisero di imporre una pacificazione. La pergamena elenca dettagliatamente le condizioni della pace "obbligata". Studiando il testo del documento di San Ginesio, Monaldi e Sorti hanno notato che alla stesura dell’atto formale sono presenti due personaggi fermani legati sia a Dante che al figlio Jacopo: ritroviamo infatti proprio Gentile di Gualterone da Fermo, col quale Dante sedeva nel Consiglio dei Cento a Firenze, e Lambertino degli Ubertini, che era presente a Corridonia lo stesso anno con Jacopo. Ciò conferma il rapporto diretto tra i conoscenti marchigiani dei due Alighieri, padre e figlio. La terza pergamena inoltre mostra altri collegamenti con la vita del poeta. I due ambasciatori pontifici che impongono la pace tra Fermo e san Ginesio avevano iniziato la loro missione l‘anno prima (1305) facendo da mediatori in Toscana nelle lotte intestine tra i Neri e i Bianchi di Dante, che avevano portato all’esilio del poeta. Ciò spiega perché Jacopo, ancora ventenne, sia stato coinvolto in delicate trattative politiche nelle Marche. Commentano Monaldi e Sorti: "Il nostro campo di indagini si allarga sempre di più, non escludiamo di individuare presto ulteriori documenti che comprovino il periodo marchigiano degli Alighieri. Già adesso abbiamo materiale per un libro a parte".

Angelica Malvatani