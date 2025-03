Dante Ferretti si racconta al Velluti

Il Teatro Velluti si prepara ad accogliere lo scenografo e costumista premio Oscar Dante Ferretti, che sabato alle 21 sarà protagonista in un dialogo con lo scrittore David Miliozzi, dove racconterà le sue origini fino ai grandi successi internazionali. Nel corso della serata, poi, saranno anche proiettate immagini inedite di alcuni suoi lavori e progetti. Non a caso il titolo dell’evento è "Maestria da Oscar. Dalla Bottega a Hollywood", proprio per sottolineare il legame indissolubile tra il tre volte premio Oscar e il mondo dell’artigianato. Nato a Macerata il 26 febbraio ‘43, infatti, Ferretti è figlio di un mobiliere, cresce all’interno del laboratorio di suo padre e questa "sapienza artigiana" l’ha accompagnato fino ai successi prima a Cinecittà, poi ad Hollywood. "Solo un grande maestro come Ferretti – ha dichiarato la sindaca Giuliana Giampaoli – avrebbe saputo fondere l’operosità della bottega artigiana con l’arte, come il suo amico di sempre Silvio Craia. Sarà un privilegio averlo ospite nella nostra città".

C’è un filo conduttore che lega Dante Ferretti a Corridonia. Nelle sue prime esperienze lavorative, infatti, Ferretti svolge il praticantato presso lo studio dell’architetto Marone Marcelletti, professionista maceratese degli anni ’50 e ’60, collaborando con artisti locali come Wladimiro Tulli, Umberto Peschi, Sesto Americo Lucchetti, Nino Ricci e Tonino Ferrajoli. "Ferretti– ha spiegato l’assessore alla cultura Massimo Cesca – è nato e cresciuto nel territorio marchigiano. Per questo abbiamo fortemente insistito per avere il Maestro a Corridonia come simbolo della rassegna ‘Maestria’ che abbiamo ideato e creato dal 2024. Un progetto che non è solo un festival dedicato al mondo del lavoro, ma un viaggio alla scoperta di mestieri affascinanti dove l’ingegno si fa arte; un luogo che ci invita a riscoprire il valore di grandi figure cittadine del passato e gli artigiani di oggi".

"Quella di sabato – ha ribadito Miliozzi – sarà una serata piena di emozioni, perché parlare di Ferretti vuol dire anche parlare di tantissimi artisti che hanno fatto la storia del nostro paese e di Hollywood. Sarà un giorno importante per Corridonia, che continua ad essere un punto di riferimento culturale e con Maestria dimostra la volontà di raccontare la storia della nostra cultura". Per informazioni 376.1636640.

Diego Pierluigi