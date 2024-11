Dante Ferretti, una serata da Oscar: "Qui è iniziato il mio amore per i film"

"Il mio amore per i film è iniziato a Macerata, venivo qui al cinema". Dante Ferretti, ospite dell’associazione Praxis nella sala Cesanelli dello Sferisterio, all’incontro intitolato "Cinema e psiche", ha raccontato come tutta la sua carriera sia cominciata da un trauma, la casa che gli è crollata addosso il 3 aprile 1944, quando la Royal Army inglese per errore bombardò la sua casa in via Santa Maria della Porta, anziché la Casa del fascio. "L’errore è fondamentale nella vita come nell’arte – ha sottolineato il maestro –, questa una delle grandi lezioni di Pier Paolo Pasolini. Con lui ho fatto otto film, da Il Vangelo secondo Matteo nel 1964 a Salò nel 1975, prima che venisse ammazzato. Abbiamo perso il più grande intellettuale italiano". Nel corso della serata, il maestro ha notato l’assenza di Sandro Parcaroli in sala: "Dov’è il sindaco?", ha chiesto. Presenti erano invece il presidente di Praxis Paolo Scapellato e l’assessore ai servizi sociali e vicesindaco Francesca d’Alessandro, che hanno caldamente ringraziato il maestro per la disponibilità. C’era poi la protettrice Unimc Natascia Mattucci, che ha portato i saluti del rettore, e lo scrittore David Miliozzi, moderatore dell’evento e biografo di Dante Ferretti. Lo scenografo ha accompagnato il pubblico con un racconto lucido e potente in uno straordinario viaggio nel cinema, da Pasolini a Scorsese, da Fellini a Tim Burton. Lavoro, amicizie, coincidenze, cinema, psiche. E tanta, tanta bellezza, in cui sullo sfondo c’è sempre la sua amata Macerata. "Bellezza imperfetta. Io e Pasolini", questo il titolo del libro scritto da Dante Ferretti a cura di David Miliozzi in uscita a Natale per i tipi della Pendragon. Alla fine della serata foto e dediche del maestro, disponibile come sempre con il pubblico. "Ci vediamo presto. È sempre un piacere tornare a Macerata", ha concluso.