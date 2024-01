Danza, acrobazie e contorsioni unite all’antica arte circense

Riprendono al Teatro Feronia di San Severino gli appuntamenti con lo Stabile di Innovazione Circense. Dopo il successo all’auditorium Parco della musica di Roma, il circo El Grito torna nelle Marche con tre appuntamenti, il 20 gennaio, 17 febbraio e il 16 marzo, con la direzione artistica di Giacomo Costantini.

Apre sabato 20 gennaio (alle 20.45) la compagnia torinese blucinQue con l’anteprima del suo nuovo lavoro Coppelia Project. La compagnia sotto la direzione di Caterina Mochi Sismondi unisce la danza, l’acrobatica e la contorsione all’antica tecnica circense della sospensione capillare. Bambola meccanica e illusione, corpo fuori asse, appeso e inerme, come una marionetta che cerca il modo di immedesimarsi e allo stesso tempo di liberarsi: Coppelia Project riporta l’attenzione al tema dell’identità, della maschera che ciascuno di noi indossa e della donna vista nella sua fragilità ma anche nella sua forza.

Il 17 febbraio tocca allo stesso Giacomo Costantini (Circo El Grito), che attraverso danze, giocolerie e musiche dal vivo narra in ’Spettacolare conferenza’ l’avvento di questo nuovo linguaggio e le sue origini. Lo spettacolo racconta le prime antichissime vicissitudini del circo, il suo carattere multiculturale, l’avvento di Philip Astley e l’esistenza di un circo fatto solo di umani. E poi ancora l’importanza del viaggio, il rapporto del circo con la morte, la forza di attrazione terrestre e la forza di attrazione celeste.

Arriva il 16 marzo il Duo Kaos che dopo la residenza artistica al Teatro Feronia presenta lo stato dei lavori del loro nuovo spettacolo Flora. Poesia e immaginazione, gli artisti si muovono in scena contaminando le tecniche acrobatiche del nouveau cirque con quelle della ricerca coreografica propria della danza contemporanea. In un paesaggio scenico dai colori terrigni due figure camminano l’una verso l’altro, mentre lo spazio ruota e immerge lo spettatore in una dimensione onirica modellata dalle lente metamorfosi e dagli equilibri silenziosi del mondo naturale.