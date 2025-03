"Danza da Oscar" sul palco del Politeama

Un viaggio emozionante attraverso le colonne sonore dei capolavori del cinema che, grazie alla danza, acquisiranno una nuova dimensione artistica. Domenica, alle 21.15, il corpo di ballo del Romae Capital Ballet sarà protagonista al Politeama di Tolentino con "Danza da Oscar". Diciotto talentuosi ballerini, coreografati da Alfonso Paganini, ex primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, e da Grazia Boccanera, fondatrice di Danzamica Academy tra le realtà più importanti in Italia, daranno vita alle atmosfere indimenticabili di film senza tempo.

"Uno spettacolo dove l’armonia della danza si ispira alle colonne sonore composte da grandi maestri come Ennio Morricone, Nino Rota, Riz Ortolani, Stelvio Cipriani per pietre miliari del cinema – anticipano i promotori - come Nuovo Cinema Paradiso, La Dolce Vita, Romeo e Giulietta, La Strada, Amarcord, Otto e mezzo, Il Padrino e tanti altri. Ogni passo di danza sarà un racconto, ogni gesto un ricordo di pellicole che hanno emozionato generazioni".

Lo spettacolo è una produzione Antonio Desiderio Artist Management. Biglietti in vendita al botteghino del Politeama oggi dalle 17 alle 20 e domenica da tre ore prima dello spettacolo, online su www.politeama.org. Informazioni al numero 0733.968043.