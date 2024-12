Danza, la promessa. Viola Stefani ammessa al corso della Abbagnato

La maceratese Viola Stefani, 12 anni, è stata ammessa al corso introduttivo pre accademico della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato, che è stata presente alle audizioni a cui hanno partecipato centinaia di allievi e allieve. Roma, Verona, Bari e Firenze sono le città dove si sono tenute le audizioni e alla fine sono state formate le classi in base all’età: Viola è tra le 25 ammesse al secondo livello, il corso riservato ad allievi di 12-13 anni. Le lezioni saranno tenute in alcuni fine settimana da gennaio a maggio anche da Ofelia Gonzalez, Gerardo Porcelluzzi, Francesco Vantaggio e Alessandro Rende, docenti dell’Opera di Roma. Viola, che è la figlia dell’ex giocatore della Maceratese Danilo Stefani, fa danza da nove anni, ed è stata sempre seguita da Elvira Pardi, direttrice del Centro danza El Duende di Macerata, che a ottobre ha deciso di iscrivere la giovane allieva al corso dell’Opera. Il talento della 12enne non è passato inosservato agli occhi della commissione e della Abbagnato.