Danza, musica e show riempiono piazza Douhet e della Stazione

Piazza della Stazione invasa da bambini in maschera e famiglie per la festa di Carnevale, intitolata "Porto... il Carnevale", organizzato dalla Pro Loco di Porto Potenza, dall’associazione dei Commercianti di Porto Potenza e dal Comune di Potenza Picena. Alle 14.30 sono partiti i festeggiamenti con la musica di Paolo Malatini, in arte Dj Malè. Poi il pienone grazie allo spettacolo di danza curato dalle ballerine dell’associazione Ritmosfera. Ma il divertimento non è mancato nemmeno in piazza Douhet con la sfilata dei carri del palio storico di Potenza Picena, e neppure lungo Traversa Torresi, dove i volontari del comitato locale di Croce Rossa Italiana hanno intrattenuto i più piccoli.