"Danzare Cecchetti" al teatro Annibal Caro

Un week end all’insegna della danza a Civitanova, con un evento straordinario allestito da "Danzare Cecchetti Ancec Italia", in collaborazione con il Centro culturale del balletto. In programma un gala di Scuole di danza che si terrà al teatro Annibal Caro domani a partire dalle 15.

Lo spettacolo proporrà una dimostrazione didattica, con estratti dal lavoro dei programmi di metodologia del civitanovese Enrico Cecchetti, ballerino e coreografo apprezzato in tutto il mondo. "Un’esperienza memorabile per tutti gli appassionati – assicura Loretta Gamberini, responsabile del Centro culturale del balletto –, un evento che godrà di presenze illustri e di grande livello".

La madrina della manifestazione sarà Gillian Hurst; a dare il supporto Elisabeth Swan, rappresentante del Cecchetti Trust di Londra. L’ amministrazione comunale e l’Azienda Teatri hanno favorito l’iniziativa. Sul palco del teatro Annibal Caro si esibiranno le seguenti scuole: il Centro culturale del balletto di Civitanova, la Contea Danza-Contea di Firenze, le Primule Arte Danza in Movimento – Campi Bisenzio Firenze, il New Studio Accademico di Lucca e la Scuola Hamlyn di Firenze.

"Questo appuntamento – conclude Loretta Gamberini – rappresenta non solo un’ occasione per celebrare la danza, ma anche un momento di condivisione per tutti gli appassionati".