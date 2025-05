Danzatrici sul palco dopo 21 anni

Tornare a danzare insieme dopo 21 anni. È la storia della professoressa di danza classica Anna Zanconi e di alcune ex allieve che nel tempo l’hanno seguita nei corsi al Centro teatrale Sangallo di Tolentino e alla Scuola Isadora di Macerata. Grazie alla passione che le lega, quest’anno i saggi delle due realtà avranno una chicca: l’interpretazione coreografica di Bejart della partitura del Bolero di Ravel. La stessa che le quindici allieve – alcune 21 anni fa, altre in versioni più recenti – hanno già danzato sotto la direzione della prof. Zanconi. Un’idea nata per caso, dopo un momento conviviale, che ha fatto presto a diventare realtà. Così domani alle 21.15 al teatro Vaccaj di Tolentino e domenica 15 giugno alle 17.30 al Lauro Rossi di Macerata, l’edizione speciale della storica coreografia del Bolero sarà l’emozionante chiusura dei due spettacoli. I primi di febbraio il gruppo si è ritrovato nella sala di danza del Politeama di Tolentino: allieve che si erano salutate anni fa, giovanissime, lasciando il corso per intraprendere gli studi universitari, ora si sono ritrovate. Danzeranno Maria Laura Alfei, Federica Bartolini, Francesca Buresta, Benedetta Capponi, Alice Casadidio, Silvia Castelli, Laura Del Gobbo, Valeria Gismondi, Silvia Marino, Ilaria Salvucci, Giulia Sancricca, Rita Sgamma, Giulia Tiberi, Martina Vecchi ed Elena Vecchietti.