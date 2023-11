Dardust inizia il tour a Civitanova: domani sera sarà al teatro Rossini

Parte da Civitanova ‘Duality+guests’, il tour di Dardust, pianista, compositore, produttore discografico e musicista nato ad Ascoli. Al teatro Rossini la data zero del viaggio musicale dell’artista che per l’occasione avrà come ospite di eccezione Saturnino, bassista, sempre di Ascoli, del cantante Jovanotti. Appuntamento per domani, ore 21.

Il pianista, compositore e produttore, a pochi mesi dall’uscita dell’ultimo brano Outside e a poco più di un anno di distanza dalla pubblicazione del doppio album Duality, continuerà la tournée insieme a eccezionali ospiti coinvolti in uno show in due atti. Duality infatti è l’album con cui Dardust ha squarciato il velo che separava la musica classica contemporanea dall’elettronica e ha definito i suoi due emisferi sonori che rivela durante gli show: la prima parte del disco è un delicato set in piano solo, più vicino alla musica strumentale da camera e l’altro incentrato sui beat e sull’elettronica da club.

"Si tratta di un live – spiega Dardust – a cui assistere senza pregiudizi, è l’estrema sintesi dei miei ultimi dieci anni di lavoro, prima ci si emoziona e poi si balla". Dopo Civitanova l’artista si esibirà a Mahmood a Milano (12 dicembre), a Franco126 a Roma (24 gennaio), a Elisa a Bologna (29 gennaio) e a Samuele Bersani a Firenze (3 febbraio). ‘Duality+guests’ è organizzato da Bpm Concerti. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.

Sui social ieri l’artista ha scritto: "Solo due giorni e il Duality Tour riatterrerà nei teatri italiani per l’ultimo capitolo di questo viaggio straordinario". Radio Monte Carlo e Maserati sono partner ufficiali del tour che sta facendo il giro dell’Italia: in estate era passato anche per Recanati, con una piazza Leopardi stracolma per il Lunaria, e a Macerata allo Sferisterio per Musicultura.