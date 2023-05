"Dare nuova vita all’immobile": un incontro al ’Beati e Grazie’

Partecipato incontro pubblico al centro ricreativo "Beati e Grazie" dove l’amministrazione si è confrontata con i residenti della zona al fine di condividere idee, proposte e soluzioni con l’obiettivo di dare nuova vita all’immobile situato in via Beato Domenico da Montolmo, inaugurato circa un anno fa. Si tratta di uno stabile di circa 200 metri quadri dotato di un’area verde circostante con annesso campetto polivalente, dato poi in gestione al comitato di quartiere rioni Grazie e Beati. "Questo è un luogo a servizio di una zona densamente popolata che rappresenta un punto di incontro per tutta la comunità – ha sottolineato il sindaco Giuliana Giampaoli –. Parliamo di una ricchezza che deve essere sfruttata al massimo delle sue potenzialità con delle attività ricreative o di altra natura. Abbiamo provveduto a gestire il verde intorno, campetto compreso, congiuntamente a garantire gli allacci delle utenze, la nostra azione consisterà nel completare la parte tecnica relativa all’impiantistica o attrezzature, dopodiché supportare chi gestirà la struttura e che vuole rimanere, in modo da procedere con l’organizzazione".

Diego Pierluigi