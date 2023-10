Dare un nome ai colori per capire dove va l’umanità

"Il nome che diamo ai colori" (edizioni Piemme) è il titolo dell’ultimo libro del maceratese Ivan Sciapeconi che racconta la storia di un incontro destinato a cambiare la vita di tante altre persone.

Cosa l’ha spinta a scrivere un libro sui fatti che hanno portato alla chiusura del manicomio dei bambini di Casinalbo?

"Il fatto che dentro la stessa struttura vivessero bambini e ragazzi molto diversi: orfani, persone con problemi mentali, disabili o semplicemente troppo poveri per poter vivere nelle proprie famiglie. Da ragazzo ho letto “Guida psichiatrica per Dissidenti. Con esempi pratici e una lettera dal gulag“ di Vladimir Bukovskij, un libro di consigli per quanti venivano rinchiusi dal regime sovietico sotto la definizione “dissidente“. Dopo quella lettura ho cominciato a pensare alla “devianza“ come al prodotto di un’ideologia. Ciò che definiamo deviante, o anormale o anche folle è cambiato nel tempo perché è cambiata la lente con la quale questi comportamenti sono stati osservati".

Qual è il momento che apre le porte alla speranza?

"L’arrivo di un sorvegliante che ha letto don Milani e che ha riflettuto su cosa vuol dire essere un educatore. Questa persona esiste davvero e si chiama Paolo Tortella. Non si è accontentato di fare quello che facevano gli altri, non si è limitato ad assumere un atteggiamento conformista, ma si è fatto carico del proprio senso di umanità. Ecco, spesso la speranza appare quando qualcuno si fa carico della situazione. Le cronache di questi giorni ci regalano un altro esempio: Mimmo Lucano".

Cosa l’ha sorpresa?

"È un romanzo ispirato a fatti realmente accaduti e un’eccessiva attenzione al contesto storico sarebbe andata a discapito degli aspetti più luminosi della narrazione. Nel libro non si fa riferimento, ad esempio, al fatto che Villa Giardini è stata chiusa sei anni prima della Legge Basaglia o che da questa esperienza è nata, negli anni, la legislazione sugli affidi e sulle adozioni. L’azione di Paolo Tortella è andata ben oltre le sue stesse aspettative".

Lei è un maestro, cosa insegna la storia che racconta?

"Uno dei molti insegnamenti lo scrive la madre di Ettore, il giovane protagonista del romanzo: “Non lasciarti confondere da quello che gli altri chiamano realtà. È solo uno dei modi possibili. Di certo, non il migliore“".

Quanto aiuta conoscere il passato?

"Viviamo sospesi in un immenso presente: nessuna nuova ipotesi sembra minacciare il futuro e questo rende apparentemente inutili le vicende del passato. In realtà non è così, il passato ci dice che persone singole o piccole comunità hanno compiuto opere colossali. In fondo il tema che accomuna i miei due libri è questo, ma bisogna fare attenzione a non cadere nella consolazione del passato. Il mio prossimo sarà una storia dei nostri giorni".