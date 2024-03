Daspo urbano per un 50enne

Ieri i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno dato esecuzione ad un provvedimento di divieto di accesso ad alcune aree urbane nei confronti di un cinquantenne. La misura di prevenzione è stata emessa dal questore di Macerata dietro proposta formulata proprio dai militari dell’Arma, che nei mesi scorsi avevano denunciato l’uomo per vari reati, come minaccia aggravata e porto abusivo di armi da punta e taglio. Il cinquantenne, infatti, qualche tempo fa è rimasto coinvolto in una rissa avvenuta fuori da un locale del centro. Al momento dei controlli i carabinieri, intervenuti sul posto, lo avevano trovato in possesso di un coltello dalla grossa lama. Il provvedimento vieta ora al cinquantenne l’accesso a diversi pubblici esercizi e locali del centro civitanovese e, al tempo stesso, di stazionare nelle vicinanze di tali locali.