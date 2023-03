David Garrett in concerto allo Sferisterio

La pop star del violino David Garrett arricchisce il cartellone di Sferisterio Live. Il celebre violinista tedesco-statunitense, infatti, si esibirà in arena il 24 luglio. "Entusiasti di accogliere Garrett a Macerata – interviene l’assessore Riccardo Sacchi –. Il virtuoso del violino, che incanta il pubblico di tutto il mondo sulle note di Mozart e Beethoven, ma anche dei Metallica, dei Rolling Stones e di Michael Jackson, sempre accolto come una pop star, rappresenta un’altra preziosa tessera nel mosaico di Sferisterio Live. Un cartellone di livello internazionale con numerose proposte musicali, differenti tra loro nel genere, per rispondere al meglio ai diversi gusti del pubblico. Sferisterio live è un ‘work in progress’ e riserverà ancora sorprese". Nell’Iconic Tour, per la prima volta, Garrett propone il programma in trio insieme a Franck van der Heijden alla chitarra e Rogier van Wegberg al basso. I biglietti per i concerti sono disponibili su Ticketone, Vivaticket, da ieri.