Davide Petroselli re di ornitologia: trionfa al campionato mondiale

Montefano è stata protagonista al 70° campionato mondiale di ornitologia con il triplice podio di Davide Petroselli, montefanese che ha iniziato a muovere i primi passi in questa scienza con il padre Luciano, grande appassionato di ornitologia, a cui Davide ha dedicato la sua vittoria a Napoli. Petroselli, allevatore iscritto alla Foi dal 1993 e facente parte dell’Associazione ornitologica recanatese e Valmusone, ha vinto il primo e il terzo premio con i suoi bellissimi Fringillidi, quattro splendidi esemplari di Acanthis Flammea Rostrata che – tutti insieme – si sono classificati campioni del mondo su Stamm (gruppo di quattro soggetti appartenenti alla stessa razza che presentano caratteristiche similari di piumaggio). Petroselli è risultato vincitore anche alla 32ª edizione della mostra ornitologica "Fringillia-Ibridia", tenutasi lo scorso novembre a Morciano di Romagna, tutta dedicata a questi uccellini che – apparentemente delicati (le loro dimensioni si aggirano sui 910 centimetri di lunghezza per un peso di circa 810 grammi) – in realtà sono di razza robusta e resistente. L’assessore Massimo Sparapani ha commentato così la vittoria di Davide: "Come assessore all’Ambiente di Montefano, mi sento particolarmente vicino ai temi della natura e del benessere animale: vorrei sottolineare i risultati ottenuti da Davide e ringraziarlo a nome dell’intera comunità montefanese per la passione e l’impegno che mette da sempre nell’ornitologia, seguendo le orme del padre che – come ha detto lui – fin da piccolo gli ha instillato amore e passione per questa scienza".