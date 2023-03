Davvero ci sono più scrittori che lettori?

Alessandro

Feliziani

Uno dei commenti ai dati sull’editoria italiana, che in un anno ha pubblicato oltre 76mila titoli (più di mille nelle Marche), è stato: "Ci sono più scrittori che lettori". Il paradosso sottolinea due verità: si pubblica molto in rapporto alla platea di lettori e c’è molta voglia di scrivere.

Nel solo campo della narrativa ci sono persone che scrivono e poi ripongono le loro opere nel cassetto. Opere che per lo più restano inedite, ma che a volte sono presentate nei concorsi letterari, come fa spesso – e sempre con successo – l’autrice matelicese Gioia Senesi. Una testimonianza del desiderio di scrivere è il recente "Premio Colsalvatico" di Tolentino, che in poche settimane ha ricevuto ben cinquanta adesioni da tutta Italia. Anche nella nostra realtà provinciale la passione per lo scrivere è viva, come dimostra "Marche d’autore", l’antologia che Jonathan Arpetti e David Miliozzi (autori loro stessi) curano ogni anno, raccogliendovi brevi racconti tematici di autori marchigiani.

L’editore recanatese Simone Giaconi è uno dei più sensibili verso gli scrittori esordienti e una delle sue scoperte è stata la camerinese Chiara Emiliozzi. Il successo ottenuto al primo colpo ha spinto a ripetersi con altrettanta fortuna la recanatese Giulia Corsalini (Premio Mondello 2019), la septempedana Marta Zura Puntaroni e il tolentinate Mauro Mogliani, giunto al suo sesto romanzo thriller.

Ci sono poi coloro che svolgono con impegno quotidiano altre professioni e ottengono successo anche con i romanzi, come la dermatologa Maria Laura Rosati, l’avvocato Giuseppe Bommarito e i suoi colleghi Francesco Gradozzi di Macerata e Alessandra Piccinini di Porto Recanati, il cui quarto libro è stato di recente tradotto in Grecia e Turchia.

I motivi per cui si è spinti a scrivere sono i più diversi, ma tutti gli autori di narrativa hanno un fattor comune che li unisce: sono stati e sono forti lettori. L’esperienza della scrittura, infatti, inizia e si conclude nella lettura.