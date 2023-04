"De Bortoli si sbaglia, i progetti sono la metà"

"C’è un caso curioso, Bolognola, in provincia di Macerata, che ha 145 abitanti e 47 progetti. Sono ammirato da questo attivismo a livello nazionale". Con queste parole il giornalista Ferruccio De Bortoli (nella foto) ha parlato del Comune più alto delle Marche da Fabio Fazio, nella trasmissione ’Che tempo che fa’, in riferimento alla presentazione dei progetti per il Pnrr. Immediata la risposta-spiegazione del sindaco Cristina Gentili: "Ho esaminato con grande attenzione i progetti indicati ufficialmente come appartenenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma i numeri non tornano. Non vi figurano ad esempio gli otto legati al Pnc gestito direttamente dalla struttura commissariale. Sono indicati come progetti Pnrr anche i quattro sul dissesto idrogeologico, finanziati in precedenza dal Ministero in cui i Comuni del cratere avevano la priorità, presentati prima dell’avvio dei bandi legati al Pnrr, su cui poi sono stati dirottati. Me ne risultano un numero di poco superiore alla metà dei numeri indicati da De Bortoli. Ci sono poi progetti non finanziati, come ad esempio quello del parcheggio da 4 milioni e mezzo di euro, che ancora figurano tra i progetti attivi. È compito dell’amministrazione comunale cercare di cogliere tutte le possibili opportunità, di fronte alle risorse che sono messe a disposizione. In questo senso va la presentazione di progetti per partecipare ai bandi e cogliere possibilità di sviluppo per il nostro territorio". Nell’elenco a cui si riferisce De Bortoli si trovano interventi in numerosi settori. Dalle strutture per fruire meglio del patrimonio ambientale, a quelle di ricettività turistica, strutture sociali sistemi di parcheggio e scambio, impianti di produzione di energia idroelettrica e di energie da fonti rinnovabili, miglioramento delle strutture idriche dell’acquedotto, attrezzature per aree produttive, infrastrutture per la pubblica sicurezza.