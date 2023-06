De Gasperi e l’impegno dei laici in politica: convegno con Preziosi

La figura di De Gasperi e l’impegno dei laici in politica al centro di un incontro con il professor Ernesto Preziosi. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Laikos 2008 è in programma per oggi alle 17.30 negli spazi dell’oratorio Don Orione. Il titolo è "La laicità fondamento della libertà politica: De Gasperi, un esempio luminoso". All’incontro, moderato da Tarcisio Antognozzi, interverrà come relatore Ernesto Preziosi, storico, docente universitario e scrittore, già deputato e vicepresidente nazionale del settore adulti dell’Azione cattolica italiana. Porterà poi una testimonianza sulla sua esperienza ecclesiale e politica il recanatese Luca Marconi, da quasi 50 anni nel Rinnovamento dello Spirito Santo, poi sindaco di Recanati, senatore, nonché assessore e consigliere regionale. "Cercheremo di mettere in luce, ripercorrendo la vita del grande statista De Gasperi, l’equilibrio tra la sua fede profonda, l’obbedienza alla Chiesa, il grande rispetto per le istituzioni, l’autonomia decisionale, la libertà di pensiero - spiega Tarcisio Antognozzi -. Pensiamo che la figura di Alcide De Gasperi sia un modello di riferimento per i cattolici che si mettono a servizio della comunità con un impegno sociale e politico. Alla fine degli interventi raccoglieremo domande e saremo in dialogo con i presenti". Seguirà una cena conviviale, sempre in oratorio. Quindi, alle 21, chi lo desidera, potrà visitare il Museo dell’Arte recuperata dell’arcidiocesi di Camerino-San Severino. Il convegno si inserisce fra le iniziative che l’oratorio Don Orione sta proponendo per l’estate in attesa che la grande struttura, gravemente danneggiata dal terremoto, venga demolita e ricostruita.