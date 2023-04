De Gregorio e Ferretti a Macerata Racconta, le istruzioni per i biglietti

Macerata Racconta scalda i motori. Il sipario sulla dodicesima edizione del festival letterario, dedicata al tema "I mostri", infatti, si aprirà martedì prossimo e fino al 7 maggio proporrà 50 appuntamenti dislocati in varie location del centro storico. Molto attesi gli incontri con la giornalista Concita De Gregorio (nella foto) e il celebre scenografo maceratese, tre volte premio Oscar, Dante Ferretti. Per i due appuntamenti, in programma rispettivamente giovedì 4 maggio alle 21.15 e sabato 6 alle 21 al teatro Lauro Rossi, è necessario munirsi di biglietto d’ingresso gratuito con assegnazione del posto da ritirare alla Biglietteria dello Sferisterio, in piazza Mazzini, da dopodomani (dalle 10 alle 13) e non da sabato come precedentemente annunciato. Concita De Gregorio, accompagnata da Erica Mou, cantautrice polistrumentista, al Lauro Rossi sarà la protagonista del reading teatrale "Un’ultima cosa" dove darà corpo e voce a cinque donne del Novecento dalla vita intensa spesso rimasta in ombra. Il 6 maggio, invece, il Lauro Rossi accoglierà Dante Ferretti con "Una bottega da Oscar – Dalla provincia degli artigiani a Hollywood". Il tre volte premio Oscar dialogherà con David Miliozzi, si racconterà, dagli inizi nella bottega artigiana fino ai successi a Hollywood.