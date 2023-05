De Gregorio ed Erica Mou "Show dedicato alle donne"

di Lorenzo Monachesi

Concita De Gregorio ed Erica Mou a Macerata Racconta puntano con lo spettacolo “Un’ultima cosa“ i riflettori su donne spesso oscurate dall’ombra di qualcuno o di qualcosa. Ed ecco che oggi alle 21.15 sul palcoscenico del Lauro Rossi prenderanno corpo la voce e lo spirito della fotografa Dora Maar, la donna che piange del quadro di Picasso, della poetessa Amelia Rosselli, dell’artista Carol Rama, dell’artista del tessile Maria Lai, della fotografa Lisetta Carmi. La giornalista e la cantautrice, attraverso il reading teatrale e in forma di immaginarie orazioni e invettive, racconteranno le testimonianze di straordinarie donne, forse arrivate troppo presto rispetto ai tempi e alle convenzioni. L’ingresso è gratuito con biglietto omaggio da ritirare alla biglietteria dello Sferisterio in piazza Mazzini (per informazioni: 0733.230735).

Erica Mou, qual è la donna che l’affascina tra quelle che le ha presentato Concita De Gregorio e che porterete al Lauro Rossi?

"Ho avuto il piacere di conoscere Lisetta Carmi e quell’incontro mi ha segnata, ecco perché lei merita una classifica a parte. Ogni sera è diverso ed entrano in gioco tanti fattori, ma la storia di Maar mi fa venire i brividi".

Cosa l’ha entusiasmata di questa proposta?

"Prima di tutto i testi, si sono rilevati straordinari quando Concita me li ha letti. Avevano una forza narrativa pazzesca e non sono affatto meravigliata che siano diventati un libro. Inoltre mi sono sentita ispirata dalla sua voce che s’incastra perfettamente alla mia, avendo timbri complementari. Poi l’impianto scenico, ma a Macerata sarà un reading, in cui la regista ha una visione molto evocativa, tra l’altro mi ha tolto la chitarra ed è bello lasciarsi andare senza quello scudo a tracolla".

Qual è la differenza tra stare su un palcoscenico per uno spettacolo teatrale e esserci per un concerto?

"In questo caso mi metto a servizio e mi sento parte integrante di un qualcosa di gigantesco, alla fine provo soddisfazione per aver contribuito al progetto di tante persone".

Qual è il lavoro fatto per tradurre in musica le parole pronunciate da quelle donne?

"Ho ridotto molto le parti in italiano per dare uno stacco, considerando che sono donne anche di altre nazioni. Nello spettacolo si parla del passaggio tra vita e morte e così ho pescato nel dialetto, cioè in qualcosa di misterioso, che affonda le radici nel passato e che si porta dietro la storia".

Cosa le viene subito in mente quando sente il nome di Musicultura?

"Mi riporta ai tempi del liceo, avevo 19 anni quando vi ho partecipato e conservo ricordi bellissimi. Si è trattato di una delle mie esperienze più importanti di quel periodo. Ero agli inizi del mio percorso ed è stato un onore esserci".