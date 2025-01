De Magistris svela i "Poteri occulti"

"Non c’è prezzo a non avere prezzo" la massima con cui Luigi De Magistris, già magistrato, europarlamentare e sindaco di Napoli per dieci anni, ha incoraggiato un risveglio politico, etico e civile nell’aula consiliare di Civitanova dove ha presentato il suo libro "Poteri occulti". Un appello che aiuta a ripercorrere fatti storici e le connessioni tra politica, affari, criminalità e poteri segreti e che insegna a valutare amministrazioni e politici per quello che fanno e non per quello che dicono. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Civitasvolta, che sottolinea l’assenza degli amministratori nonostante l’appuntamento fosse in Comune.