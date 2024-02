De Padova critica la seduta: "Consiglio per presentare lavori degli studenti: prepotenza"

"Un Consiglio comunale per presentare i progetti realizzati da una scuola: è mancanza di rispetto per le istituzioni". La consigliera Sabrina De Padova stigmatizza l’iniziativa annunciata dalla maggioranza, e prende subito le distanze. "Leggendo le email, resto basita quando mi accorgo della convocazione di un Consiglio comunale straordinario per l’8 marzo, che ha come oggetto “la presentazione dei lavori realizzati dagli istituti scolastici di secondo grado nell’ambito del progetto ‘Guardami negli occhi in nome di Carmen’“. Nulla da ridire sull’importanza del progetto, sulla formazione che ne deriva per i ragazzi, ma sinceramente non mi sembra la sede adatta. Pretendere di tenere in ostaggio un Consiglio comunale, con le sue relative spese, senza proseguire con gli ordini del giorno riguardanti i problemi della città, (vedi quelli presentati dalla sottoscritta sulle strategie da adottare per aiutare le attività commerciali, sui parcheggi, sull’emendamento sulla sicurezza delle strade), mi sembra una vera prepotenza. Non si ha più il senso delle istituzioni, usano il Consiglio comunale come consiglio delle donne, che hanno portato ormai, per volontà della maggioranza, all’estinzione, poiché proporranno sempre e solo argomenti già decisi in precedenza, senza alcun confronto". Per De Padova, la maggioranza ha chiesto la revoca della sua nomina a presidentessa del Consiglio delle donne. E proprio per quell’organismo lei aveva convocato una seduta straordinaria per valutare i progetti da attuare per la festa dell’8 Marzo. "Si sarebbe potuto organizzare un evento condiviso. Probabilmente si sarebbe potuto organizzare lo stesso evento a costo zero, utilizzando un’altra sede, e si sarebbe potuto non indire questo Consiglio su una proposta autoreferenziale dell’assessora D’Alessandro. Auspico che si possa arrivare alla revoca di questa proposta".