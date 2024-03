De Padova interroga il consiglio: "Tolti i fondi per l’acquisto di libri"

"L’amministrazione toglie fondi per l’acquisto di libri per la biblioteca e li destina all’allestimento di un nuovo ufficio comunale e di una sala riunioni alla Mozzi Borgetti". A chiedere spiegazioni all’amministrazione è la consigliera di maggioranza Sabrina De Padova (foto) (lista Sandro Parcaroli sindaco) che ha presentato un’interrogazione che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale, in cui chiede chiarimenti sulla destinazione di 11mila euro. "L’amministrazionee, con determina dell’8 settembre 2023, ha ritenuto opportuno utilizzare quasi 11mila euro, soldi che erano precedentemente destinati all’acquisto di libri, alla fornitura di una parete divisoria e di sei sedute per l’allestimento di un nuovo ufficio comunale, destinato probabilmente a un assessore, a personale comunale e di una sala riunioni alla biblioteca Mozzi Borgetti. Personalmente ritengo un atteggiamento poco corretto togliere i soldi alla cultura, specialmente quando si sbandierano tanti progetti o, giustamente, si vantano qualifiche come quella relativa alla "Città che legge" per il biennio 22-23, fatti in contraddizione con la decisione di indirizzare la somma destinata all’acquisto dei libri a degli arredi per uffici. Questi fondi probabilmente potevano essere prelevati da un capitolo di spesa più consono".