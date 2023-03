De Padova risponde al fuoco amico: "Io penso con la mia testa"

Caos in consiglio comunale, capitolo secondo: nella seduta di martedì (anche quella saltata, per mancanza del numero legale) era esplosa la polemica contro Sabrina De Padova (nella foto), consigliera della civica Parcaroli, verso cui sono volati gesti e parole non proprio cordiali da parte degli esponenti della stessa maggioranza. Ma lei non ci sta: "Primo punto, è vero che sono andata un po’ in ritardo, ma uno arriva quando riesce e comunque appena mi hanno chiamato dicendo che non c’era il numero legale mi sono precipitata. Arrivata lì, mi hanno mangiato viva, dicendo che era colpa mia, anche se c’erano altri 5 assenti della maggioranza. Capisco la rabbia per il fatto che il Consiglio è saltato, tutti hanno lasciato i propri impegni per venire, ma anche io l’ho fatto e purtroppo sono arrivata tardi. Sono i modi e i toni che mi lasciano veramente perplessa". De Padova reagisce alla pioggia di critiche di martedì quando, arrivata in aula un minuto dopo l’ultimo appello, è finita nel mirino del fuoco amico: specie delle consigliere Benedetti e Leombruni (quest’ultima arrivata qualche minuto prima di lei). "Io sono una che pensa con la propria testa, sembra che non vada bene il fatto che uno sia un essere pensante – spiega De Padova –. Bisogna sottostare alle decisioni della maggioranza o non va. Se si appoggiano decisioni della sinistra, se magari si reputano degne di essere prese in considerazione alcune proposte che vengono dall’altra parte, non va bene, bisogna essere tutti allineati sullo stesso indirizzo. Come si deve fare allora la politica, se non con un po’ di autocritica e confronto? Non ho intenzione di cambiare schieramento e resto in questa lista fino alla fine del mio mandato, soprattutto per rispetto di chi mi ha votata". Qualche mese fa, era diventata un caso la proposta della De Padova, all’ordine del giorno in Consiglio, di fare indossare il braccialetto elettronico, oltre che ai maltrattanti, anche alle vittime, le donne, per dare loro una maggiore protezione (una modifica della legge della tutela delle donne): Fratelli d’Italia aveva presentato un emendamento su questo, anche se di solito la maggioranza non presenta un emendamento a una consigliera di maggioranza. Anche questo caso è "la dimostrazione che io vado avanti con la mia testa, senza farmi condizionare".

c. g.